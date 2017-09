ASSE : Galtier règle violement ses comptes avec Lemoine et Dabo !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ces dernières semaines, Christophe Galtier a eu les oreilles qui sifflent, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne étant la cible des critiques d'abord de Bryan Dabo, puis encore plus méchamment de Fabien Lemoine. Invité ce dimanche de Luis Fernandez sur BeInSports, Christophe Galtier a tenu à répondre aux deux joueurs en question, et il n'a pas fait dans la langue de bois, ayant visiblement peu apprécié les commentaires de Dabo et Lemoine.

« Malheureusement c’est comme ça le football, ça passe par des déceptions. Bryan, je suis allé le chercher à Montpellier, malheureusement cela ne s’est pas bien passé sur le plan sportif entre lui et moi, entre lui et le club...mais bon ça l’air d’aller mieux. Concernant Fabien, je suis surpris qu’un joueur qui a passé six ans dans un club qui lui a permis de gagner un trophée, de jouer la Coupe d’Europe, de bien vivre sur un plan financier puisse dire cela. Il est probablement aigri de ne pas avoir retrouvé de poste en Ligue 1, et de jouer en Ligue 2...c’est de l’aigreur... »