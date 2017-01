ASSE : Galtier kiffe son attaque dévergondée

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de Saint-Etienne, après la victoire à Toulouse (3-0) : « Je suis très satisfait du résultat de l'équipe. J'ai apprécié le comportement de mes joueurs, c'est leur victoire, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour jouer le TFC, une équipe difficile à jouer même si elle est dans une période un peu plus délicate. On a joué sur ce que nous avions observé de l'adversaire. Mon secteur offensif a été exemplaire et j'ose espérer que cela ne sera pas que sur un match. L'expulsion est arrivée rapidement, ça nous donne de la supériorité numérique dont nous avons profitée. Il ne faut pas attendre qu'un joueur ait une jambe cassée pour mettre un rouge ».