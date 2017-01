ASSE : En janvier, les Verts ont ciblé l'Espagne

Dans : ASSE, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne jouera ce vendredi à Lille, et aura ensuite une semaine de libre avant de reprendre la compétition. Une chose assez rare en première partie de saison, et Christophe Galtier entend bien en profiter pour travailler. Et ce ne sera pas à l’Etrat puisque, comme ce fut le cas la semaine précédente, les Verts ont décidé de fuir la neige et le froid du Forez pour retrouver l’Espagne.

La délégation stéphanoise ira dans la région de Murcie de lundi à vendredi, afin de travailler dans de bonnes conditions la réception d’Angers, qui aura lieu dimanche 22 janvier. Un choix qui tenait à cœur de Christophe Galtier, désireux de pouvoir bosser à fond pendant une semaine pleine, avant la reprise d’un calendrier chargé.