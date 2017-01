ASSE : Delort prêt à dire oui à Saint-Etienne au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Six mois après avoir quitté, en mode "trahison", Caen pour rejoindre ce championnat du Mexique qui l'excitait tant, Andy Delort s'apprête à faire le chemin inverse, son bilan à Monterrey étant famélique. Même si pour l'instant les dirigeants des Tigres n'ont pas encore validé l'option d'un prêt pour l'attaquant de 25 ans, les candidats ne manquent pas en Ligue 1 pour accueillir celui qui s'était relancé sous le maillot malherbiste. Les noms de Lorient, Toulouse, Rennes et Saint-Etienne circulent ces derniers jours, mais selon L'Equipe, ce sont les Verts qui auraient la préférence d'Andy Delort.

Cependant, le quotidien sportif affirme que les dirigeants mexicains n'auraient pas apprécié d'apprendre par la presse qu'Andy Delort voulait déjà partir et ils seraient ainsi particulièrement remontés dans ce dossier. L'agent du buteur est parti ce mardi à Monterrey afin de négocier une possible porte de sortie, même si un deuxième bras de fer comme l'été dernier à Caen sera probablement plus compliqué au Mexique. De son côté l'AS Saint-Etienne propose déjà un prêt avec option d'achat pour Andy Delort, tout comme Rennes. Mais après la vente de Ntep, le club breton pourrait changer sa position dans ce dossier. La balle est désormais dans le camp du joueur, mais surtout des Tigres.