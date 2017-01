ASSE : Ce problème récurrent qui plombe le mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Si les Verts ont toutes les peines du monde à recruter l’attaquant tant désiré par Christophe Galtier, c’est bien évidemment car ils peinent à s’aligner sur les demandes des Tigres de Monterrey pour Andy Delort, mais aussi que pour cela, ils ont besoin de faire de la place dans leur effectif.

Et comme l’été dernier, les joueurs toujours sous contrat ne veulent ou ne peuvent pas partir, ce qui bloque totalement l’ASSE. Récemment, Roland Romeyer avait confié que, si cela l’embêtait bien, il ne mettrait jamais un joueur dehors de force, et c’est pourquoi des éléments comme Benjamin Corgnet ou Jérémy Clément, continuent d’être dans le groupe sans jouer, tout en ayant refusé quelques propositions moins bien loties ailleurs.

Et en ce mois de janvier, la situation est identique avec Nolan Roux, sur lequel Christophe Galtier ne compte plus, même s’il continue de lui donner du temps de jeu faute de choix. Et à désormais moins d’une semaine de la fin du marché des transferts, l’ancien brestois et lensois s’est vu indiquer la sortie par ses dirigeants, sans toutefois en prendre la direction. Selon plusieurs sources, il préférerait terminer la saison à Saint-Etienne, qui n’est pas certain d’arriver à trouver la perle rare devant, et étudier un changement de cap cet été. Voilà qui n’arrange pas du tout les affaires de l’ASSE en vue de ce mercato.