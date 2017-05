ASSE : Caïazzo veut du spectacle et cible un coach italien

Dans : ASSE, Ligue 1.

Déçus du départ annoncé de Christophe Galtier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne doivent trouver leur futur entraîneur le plus rapidement possible. Il faudra d’abord s’entendre sur le profil du coach recherché.

Pour le moment, une partie de la direction penche pour un technicien étranger. L’autre pour un Français. En tout cas, Bernardo Caïazzo et ses collaborateurs sont d’accord sur une chose, l’heureux élu doit posséder une philosophie offensive. « Nous voulons voir du spectacle, a confié le co-président de l’ASSE à RMC. On peut ne pas être en Ligue des Champions ou en Europa League, mais on doit produire du jeu et que les gens ne s'emmerdent pas. La priorité des priorités est là. »

On comprend mieux pourquoi le nom de Claude Puel circule malgré son passage chez le rival lyonnais. En revanche, au vu du profil décrit, on ne s’attendait pas forcément à citer le nom d’un entraîneur italien. Pourtant, Stefano Pioli, qui vient d’être licencié par l’Inter Milan, fait partie des rumeurs stéphanoises, relaye Le Progrès. Rappelons que l’ancien coach de la Lazio Rome avait croisé la route des Verts en phase de groupes de la C3 la saison dernière.