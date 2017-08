SRFC : Christian Gourcuff sait ce qui cloche à Rennes

Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes, après la défaite à Toulouse (3-2) : « On a bien négocié le début de match et la clé de cette rencontre, c'est ce deuxième but que l'on doit mettre et que l'on ne met pas. Après tout devient un peu fou avec ces penalties, ce carton rouge... C'est un match compliqué qui reflète notre manque de maturité. On a une équipe jeune, mais il va falloir apprendre vite. La peur n'évite pas le danger. Il faut rester lucide, mais c'est évident que deux points au bout de quatre matchs, ce n'était pas du tout notre objectif initial. Il faut redoubler d'intensité dans le travail ».