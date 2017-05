SRFC : Caen avait les chocottes, Rennes en a profité

Dans : Rennes, Ligue 1, SMC.

Christian Gourcuff, entraineur de Rennes, après la victoire 0-1 à Caen : « Des matches maîtrisés, il y en a eu (auparavant), mais la différence c'est qu'on gagne cette fois-ci. On a connu des moments chauds en fin de match. Sur le plan du jeu, on a déroulé notre football. En première mi-temps on n'a trop décomposé, on n'a pas assez accéléré pour le mettre vraiment hors de position et maîtriser le sujet. Et dans un match, si vous ne faites pas la différence au tableau d'affichage ça reste tendu, surtout face à une équipe qui jouait son va-tout. Il y a eu des situations un peu chaudes. C'est vrai que sur le début de match, je pensais que ce serait plus intense. Mais après quand ils ont fait rentrer Rodelin il y a eu plus de percussion, c'est dans ces conditions là qu'il faut faire la différence pour être à l'abri ».