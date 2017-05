SRFC : Briand, Diony… Rennes veut enfin s’acheter une attaque

Dans : Rennes, Bordeaux, Mercato, Dijon, EAG.

Neuvième de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat, le Stade Rennais s’apprête à boucler une nouvelle saison décevante.

Et les problèmes sont toujours les mêmes. Malgré l’arrivée de l’entraîneur Christian Gourcuff, réputé pour sa philosophie offensive, les Rouge et Noir peinent à produire du jeu. Résultat, le club breton n’a inscrit que 32 buts en L1 et possède la 18e attaque du championnat ! Une terrible statistique qui a sûrement fait réagir la direction rennaise. Car cet été, le pensionnaire du Roazhon Park va enfin renforcer son attaque, annonce le site de 20 Minutes.

Le Lorientais Benjamin Moukandjo, le capitaine de Toulouse Martin Braithwaite, le buteur de Dijon Loïs Diony… Ils sont tous annoncés dans le viseur de Rennes, qui voudrait surtout récupérer son ancienne pépite Jimmy Briand. En fin de contrat à Guingamp, l’attaquant de 31 ans réalise sa meilleure saison en L1 en termes de stats (10 buts et 4 passes décisives). Du coup, Jocelyn Gourvennec aimerait aussi l’attirer à Bordeaux. Entre son club formateur et son ex-entraîneur à l’EAG, Briand a un choix important à faire pour son dernier gros contrat.