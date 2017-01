Rennes : Grosicki va-t-il encore rater l'avion pour Burnley ?

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Lors de la fameuse dernière journée du marché des transferts, Kamil Grosicki avait vécu un coup du sort assez terrible, prenant la direction de Burnley en pensant que son changement de club était finalisé, avant de se rendre compte que l’accord avait été annulé au dernier moment. Les deux clubs se sont rejetés la faute, et le Polonais a repris le chemin de la Bretagne. Cinq mois plus tard, Grosicki pourrait à nouveau rejoindre le club anglais, qui n’a pas baissé les bras, et a entamé des négociations pour faire venir l’une des bonnes surprises du dernier Euro 2016, affirme le Daily Mail.

Le transfert ne sera pas facile à mener à bout, Christian Gourcuff ayant confié en conférence de presse ce mercredi qu’il n’avait pas l’intention de laisser partir des joueurs offensifs utilisés régulièrement, évoquant notamment Paul-Georges Ntep et Kamil Grosicki.