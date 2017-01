Rennes : Christian Gourcuff met un stop au rebelle Delort

Dans : Rennes, Mercato, SMC.

Quatre mois après son départ, Andy Delort se verrait bien revenir en Ligue 1 cet hiver. Considéré comme un simple remplaçant aux Tigres de Monterrey, l’attaquant de 25 ans cherche une porte de sortie.

Du coup, on pourrait le retrouver en Bretagne pour cette deuxième partie de saison. En effet, Lorient et son entraîneur Bernard Casoni ne cachent pas leur intérêt pour Delort, qui viendrait compenser les départs du Ghanéen Majeed Waris et du Camerounais Benjamin Moukandjo pour la CAN 2017. Une compétition que Giovanni Sio disputera avec la Côte d’Ivoire, d’où la nécessité de recruter un attaquant pour le Stade Rennais, également cité parmi les prétendants de l’ancien Caennais.

Seulement voilà, Delort ne fait pas l’unanimité au Roazhon Park. Si les dirigeants voient cette piste d’un bon œil, Christian Gourcuff, lui, s’est opposé à l’arrivée de l’avant-centre des Tigres, révèle 20 Minutes. En cause, la personnalité du joueur qui était parti au clash pour quitter le SMC l’été dernier. Autant dire que l’entraîneur rennais sait ce qu’il veut, et ce qu’il ne veut pas, lui qui a déjà recalé le prodige du Real Madrid Martin Odegaard.