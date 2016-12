Rennes : Avec Odegaard, Gourcuff refuse de faire le job de Zidane

Dans : Rennes, Liga, Mercato.

Une fois de plus, le prêt de Martin Odegaard (18 ans) au Stade Rennais a échoué. Tandis qu’un souci administratif avait inquiété le Real Madrid cet été, Christian Gourcuff a cette fois refusé d’accueillir le Norvégien.

En conférence de presse, l’entraîneur du club breton a expliqué qu’il ne souhaitait pas surcharger son effectif afin de laisser une chance aux jeunes du centre de formation. Mais ça, c’est la version donnée aux médias. Car selon le président René Ruello, interrogé par la chaîne régionale TVR, Rennes ne voulait pas servir de club formateur pour Odegaard.

« Il est venu. On avait commencé à discuter avec eux, pour des raisons administratives, ils n’ont pas voulu. On se dit, on va voir à la mi-saison et on discutera, a raconté le dirigeant. Christian a regardé. Il nous dit : "aujourd’hui, il n’est pas prêt, il faut le faire travailler". Si on l’a pour six mois, il ne va pas jouer ou très peu, il n’y a donc aucun intérêt. Si on l’a pour dix-huit mois, on va le mettre au niveau et il repartira aussitôt… Le Stade Rennais n’est pas là pour former ou post-former les joueurs des autres clubs. » Autrement dit, Gourcuff n’est pas là pour faire le travail de son homologue madrilène Zinédine Zidane.