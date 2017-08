Rennes : Accord et désaccord, l'imbroglio Diafra Sakho

Le Stade Rennais, qui se prépare à une dernière journée musclée, va déjà devoir démêler le dossier Diafra Sakho.

L’attaquant sénégalais est en effet arrivé dans la cité bretonne ce mercredi, et a passé la visite médicale de rigueur avant son transfert, estimé à 9 ME. Il a aussi trouvé un accord avec les dirigeants rennais pour son futur contrat. Seul problème, il a fait tout ça sans l’accord des dirigeants londoniens, qui ont tenu à rappeler que si des discussions étaient en cours, aucun accord n’avait été donné, ni pour le transfert, ni pour le départ de leur attaquant.

Le président de West Ham a même annoncé, dans la foulée, que son joueur faisait partie intégrante de l’effectif pour cette saison et qu’un transfert n’était pas à l’étude. Grosse mise au point ou coup de bluff, Sakho est en tout cas à Rennes et prêt à signer, pour peu que les deux clubs soient sur la même longueur d’ondes. De son côté, le joueur assure avoir eu l'accord de West Ham pour signer à Rennes, mais estime que ces derniers ont changé d'avis depuis.

Diafra Sakho is not for sale in this transfer window he is an integral part of our first team squad and will play a part in our recovery. dg pic.twitter.com/wtBNB8H2D5