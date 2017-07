Officiel : Ismaïla Sarr signe à Rennes jusqu'en 2021

Dans : Rennes, Mercato, Metz, LOSC, Liga.

Courtisé par de nombreux clubs à travers l'Europe, et notamment par le Barça ou le LOSC, Ismaïla Sarr rejoint bel et bien le Stade Rennais. Ce mercredi après-midi, le club breton a effectivement officialisé l'arrivée de l'attaquant de 19 ans pour une durée de quatre saisons. Pour s'attacher les services du Sénégalais, les Rouge et Noir auraient dépensé 17 ME, ce qui fait donc de Sarr le deuxième plus gros transfert de l'histoire de Rennes.

« Quitter le FC Metz pour rejoindre le FC Barcelone directement, c'était trop tôt pour moi. Si je me suis engagé ici c’est pour franchir un palier et peut-être après rejoindre une grande formation européenne », a fait savoir le néo-Rennais sur le site de son nouveau club.