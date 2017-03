PSG : Wenger pour remplacer Emery au Paris SG ? Une seule condition...

Dans : PSG, Premier League, Ligue 1.

Unai Emery n'est pas vraiment sur le départ du Paris Saint-Germain, et Arsène Wenger n'est pas non plus parti d'Arsenal, mais le fait de savoir que le technicien français des Gunners pourrait lâcher son poste suscite de nombreuses rumeurs outre-Manche. Car on sait que du côté du Qatar on adore le profil du coach français d'Arsenal, et cela même si ce dernier n'a jamais gagné la Ligue des champions, le Graal tant convoité par Nasser Al-Khelaifi. Mais en Angleterre certains sont persuadés que si Wenger est libre cet été, alors le PSG bondira, du moins à une condition.

C'est par exemple le cas de Paul Merson, joueur emblématique d'Arsenal dans les années 80-90 et désormais très célèbre consultant de Sky Sports où sa gouaille fait des merveilles. Pour l'ancien milieu de terrain international anglais, Arsène Wenger a le profil qu'il faut pour ce poste au Paris Saint-Germain, sauf si Unai Emery décroche la Coupe aux grandes oreilles. « Wenger a une bonne réputation dans le monde entier, il connaît tous les footballeurs du monde. Je pense que si le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions, et je ne suis pas non plus sûr qu’ils seront champions de France au vu de la qualité de jeu de Monaco, je dirais qu’il pourrait devenir l’entraîneur du PSG la saison prochaine », a confié Paul Merson.