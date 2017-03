PSG : Wenger au Paris SG, ça rend un consultant furieux

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, qui lui aurait offert un contrat de deux ans, Arsène Wenger a été obligé de démentir l’information du Sun.

Pourtant, on sait que le manager d’Arsenal plaît particulièrement au président Nasser Al-Khelaïfi depuis des années. Conscient de cet intérêt, Bruno Roger-Petit a poussé un coup de gueule sur son blog Le Figaro. Selon le journaliste, qui considère que l’Espagnol Unai Emery n’a aucune chance de conserver son poste d’entraîneur, l’Alsacien n’a plus la crédibilité nécessaire pour s’asseoir sur le banc du PSG.

« Il parait que l'objectif du PSG est de remporter la Ligue des Champions. Très bien. Mais comment l'actuel président peut-il estimer qu'un entraîneur qui a disputé une seule finale dans cette compétition, il y a 11 ans, perdue déjà contre le Barcelone de Messi, et n'a plus un pied en quart de finale depuis des lustres, est l'homme de la situation ? Cette saison, Arsenal vient de se faire humilier comme jamais par le Bayern Munich (10-2 aller et retour), et il faudrait encore considérer Wenger comme un génie footballistique ? », s’est étonné notre confrère.

« Wenger à Paris, non merci ! »

« Il est encore assez tôt pour proclamer que "Wenger à Paris, non merci !" L'homme fort d'Arsenal est aujourd'hui clairement usé, vieilli et fatigué par vingt ans de vie sportive de haut niveau accordée au club anglais, a argumenté BRP. Wenger approche des 70 ans. Son palmarès est respectable, mais il appartient davantage à l'histoire qu'à l'actualité. Le PSG mériterait mieux, quitte à remplacer Emery (ce qui apparaît aujourd'hui inéluctable, car il a échoué), qu'un manager général essoufflé et fourbu. » Mais a priori, le club de la capitale n’a pas l’intention de changer d’entraîneur.