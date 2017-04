Dans : PSG, Ligue 1.

En marge du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, ce mercredi soir au stade Michel d'Ornano de Caen, Patrick Kluivert a été interrogé sur France 3 concernant la rumeur de la possible venue d'Arsène Wenger sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine à la place d'Unai Emery. Et la réponse du directeur du football du PSG a été sans détour. « Wenger au PSG ? C’est faux ! Combien de chance qu’il vienne ? zéro chance c’est tout », a répondu Patrick Kluivert. On ne peut pas faire plus clair.