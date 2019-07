PSG : Neymar à Barcelone pour la reprise de la L1, le rendez-vous est pris

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors de sa reprise de l’entrainement ce lundi, avec une semaine de retard tout de même, Neymar a forcément rencontré Leonardo, afin de faire un point rapide sur sa situation.

La donne n’a pas changé depuis les discussions à ce sujet avant la Copa America. Le numéro 10 du PSG, qui avait pourtant donné rendez-vous aux fans parisiens pour la reprise du championnat lors de la 38e journée du dernier exercice, cherchait simplement à faire bonne figure puisqu’il avait déjà confié à ses dirigeants son envie de partir. Près de deux mois plus tard, rien n’a bougé et le FC Barcelone n’a toujours pas fait d’offres. Le club catalan tâte le terrain et rêverait de voir le Brésilien faire accélérer les choses avec un début de clash.

Pour le moment, ce n’est pas le cas, et malgré cette immobilisme, les difficultés pour le Barça à réunir une somme capable de faire craquer le PSG, les doutes sur son état de santé et la fermeté du club de la capitale, Le Parisien assure que le clan Neymar conserve un très bel optimisme au sujet de son arrivée prochaine à Barcelone. Celle-ci devrait se faire d’ici « deux à trois semaines », selon l’entourage de l’ex-futur barcelonais. Voilà qui amène tout ce beau monde dans la première semaine du mois d’août au plus tard, soit au moment de la reprise du championnat de France. Un timing ambitieux, sachant qu’à l’heure actuelle, le PSG n’a aucune offre, et encore une fois, sans clause libératoire, le club de la capitale française n’a aucune obligation de vendre si la proposition reçue ne lui convient pas.