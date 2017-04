PSG : Verratti juge la victoire de Monaco à Lyon plutôt louche

Dans : PSG, Ligue 1, OL, Monaco.

Dans la course au titre entre le PSG et l’ASM, aucune équipe ne flanche, ce qui fait les affaires du club de la Principauté. Ce dernier est en avance sur son adversaire direct, et possède même encore un joker en cas de contre-performance dans les prochaines journées. Ce joker, Marco Verratti aurait bien aimé le voir sauter lors du déplacement annoncé comme délicat de Monaco à Lyon. Au lieu de cela, la formation du Rocher s’est imposée 1-2 face à une formation rhodanienne remaniée et pas forcément à 100 % selon le milieu de terrain italien.

« Je ne sais pas… Le match de Lyon était un peu… Pas très normal. Parfois, je voyais certains joueurs de Lyon rigoler sur le terrain. Ce n’était pas le cas lorsqu’on les avait rencontrés. Mais je pense que si les Monégasques remportent finalement le championnat, ils l’auront mérité », a confié l’ancien de Pescara, qui ne conteste pas la supériorité de Monaco jusqu’à présent cette saison, mais aurait aimé voir les Lyonnais afficher un autre visage au Parc OL dimanche dernier.