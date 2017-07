PSG : Vendredi, un gros sponsor va faire parler Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le feuilleton Neymar, qui s’est véritablement lancé la semaine dernière, est parti pour durer.

Forcément, un tel transfert, même s’il est loin d’être bouclé, est impossible à régler en quelques jours. Surtout que, même si le FC Barcelone ne peut pas s’opposer à un club qui met le montant de sa clause libératoire, il peut très bien ralentir les démarches pour mieux faire passer la pilule, semer le trouble, énerver l’acheteur ou préparer le remplacement de son joueur. Ce dernier évite pour le moment soigneusement les micros tendus, mais cela ne pourra pas durer éternellement pour un joueur considéré comme l’une des superstars du foot, surtout à l’heure où il est en tournée aux Etats-Unis, avec les obligations commerciales qui vont avec.

Ainsi, ses apparitions vont être scrutés et ce vendredi, son principal sponsor, Nike, a annoncé une conférence de presse de l’ailier barcelonais à l'issue d'un évènement dont le Brésilien sera la grande vedette. Un sacré coup pour l’équipementier à la virgule, qui sait qu’il sera difficile d’éviter les questions sur l’avenir du joueur courtisé par le PSG, et que Neymar, qui a le dribble dans la peau, va devoir transposer son art de l’esquive derrière le micro pour quelques minutes. A moins qu’il ne se lâche complètement et donne quelques indications sur son avenir.