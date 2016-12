PSG : Une recrue surprise venue de Serie A ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Difficile de citer un secteur de jeu qui a donné entière satisfaction au PSG en cette première partie de saison.

Même au milieu de terrain, en dépit d’une concurrence accrue par l’arrivée de Krychowiak, Unai Emery a rarement retrouvé la suprématie qui faisait la marque de fabrique des années Laurent Blanc. Suffisant pour regarder ailleurs au mois de janvier ? Oui selon France Football, pour qui Patrick Kluivert a ciblé un milieu de terrain de Naples.

Il s’agit de Jorginho, dont le temps de jeu est en baisse sous la coupe de Maurizio Sarri, et qui fait les frais de l’éclosion du jeune guinéen Amadou Diawara. Résultat, à 25 ans, l’international italien chercherait un nouveau défi alors que la Roma, la Juventus et la Fiorentina le suivent également. Il faut dire que la saison passée, le natif du Brésil avait été le métronome du jeu napolitain, avec une moyenne supérieure à 100 passes par match. Néanmoins, sa valeur n’est pas hors d’atteinte pour ses candidats et donc le PSG, puisque le club de Campanie chercherait à en récupérer la somme de 12 ME.