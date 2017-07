PSG : Un jeune latéral droit signe son premier contrat pro

Dans : PSG, Mercato.

Débarqué dans la capitale française en 2016 en provenance de Boulogne-sur-Mer, Colin Dagba n'a pas traîné pour démontrer l'étendue de ses talents. Un an plus tard, et après une bonne saison avec l'équipe réserve en CFA et les jeunes en Youth League, le latéral droit a signé son premier contrat professionnel avec le PSG ce lundi. Le joueur de 18 ans s'est engagé jusqu'en 2020.

« Signer mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain est une grande fierté, a expliqué Colin Dagba après sa signature. C’est un club majeur en Europe et je suis conscient qu’il faut que je continue à travailler dur pour progresser et avancer au quotidien », a déclaré Dagba.