PSG : Un gros poisson belge pour suppléer Cavani ?

À la recherche d'un grand nom pour renforcer son attaque durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain pourrait jeter son dévolu sur Christian Benteke, l'attaquant belge de Crystal Palace.

« Si on ne trouve personne pour améliorer l’équipe, on n’achètera personne ». Samedi, après la victoire de Paris à Rennes (0-1), Patrick Kluivert a été clair, net et précis par rapport au mercato hivernal. Le directeur du football parisien a donc avoué que sa formation ne recrutera qu'en qualité au cours du mois de janvier, et notamment au poste de buteur. Et pourtant, Edinson Cavani a clairement besoin d'une doublure pour la deuxième partie de saison. Mais celle-ci n'est pas simple à trouver cet hiver alors que de nombreux noms sont évoqués sans réussite pour l’instant... Mais ces dernières heures, une piste refait surface.

En effet, selon L'Express, la direction francilienne aurait réactivé le dossier menant à Christian Benteke. Le PSG serait même venu aux renseignements auprès de l'entourage de l'attaquant belge, la semaine dernière, alors qu'un club chinois vient de lui faire une très grosse offre assortie d'un salaire mensuel de 460 000 euros. Si Benteke rêve de jouer dans un grand club comme le PSG, Crystal Palace n'est pas prêt à lâcher un joueur acheté 35 ME l'été dernier alors que le club lutte pour son maintien en Premier League. Auteur de huit buts cette saison, Benteke est pourtant muet depuis cinq matchs. Penserait-il au départ ? La question peut se poser surtout quand on sait que Paris serait enclin à accélérer les choses pour trouver enfin son nouveau buteur...