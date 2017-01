PSG : Kluivert fait machine arrière pour le mercato

Dans : PSG, Mercato.

Mercredi, après la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de la Ligue, Patrick Kluivert avait une nouvelle fois assuré que son club allait recruter un nouveau buteur durant le mercato hivernal pour épauler Edinson Cavani. Mais trois jours plus tard, le directeur du football a tempéré ses propos en marge de la victoire francilienne contre Rennes samedi (0-1).

« Je ne vais pas acheter un joueur pour acheter. Ça doit être un joueur pour améliorer l'équipe, c'est le plus important. Si on ne trouve personne pour améliorer l’équipe, on n’achètera personne. C'est une possibilité. On cherche seulement un joueur qui apportera quelque chose au groupe », a révélé, sur Le Parsien, le dirigeant néerlandais qui avoue donc que l'attaque du PSG pourrait rester en l'état, sans renfort hivernal, avec notamment Ben Arfa dans le rôle de doublure de Cavani.