PSG : Trapp n'a pas l'intention de tacler Areola en douce

Dans : PSG, Ligue 1.

Une semaine après sa grosse bourde qui a failli coûter très cher au PSG contre Lille, Alphonse Areola a bien compris qu'il était redescendu d'un cran dans la hiérarchie du club de la capitale, Kevin Trapp ayant confirmé vendredi contre Bordeaux qu'il était de retour au sommet après sa blessure. Au sein d'une équipe du Paris Saint-Germain où Unai Emery prône une concurrence totale et permanente entre ses deux gardiens de but, l'Allemand est en actuellement le numéro 1 incontesté.

Mais, lorsqu'il est interrogé dans Le Parisien sur les déboires de son coéquipier, Kevin Trapp n'en profite pas pour le dénigrer. Bien au contraire, le portier allemand se félicite de la relation avec Alphonse Areola. « La période difficile d’Alphonse, je l’ai vécue l’année dernière. Ce n’est jamais bon pour un gardien. Il faut travailler et les choses vont revenir. Je sais ce qu’il a ressenti. Il ne baisse pas les bras. Mais il ne faut pas trop lui en parler. Il sait ce qu’il a à faire, explique Kevin Trapp, qui n’a aucun doute sur la qualité de ses rapports avec son concurrent dans les buts du PSG. Ce n’est plus un secret. Depuis le début on dit qu’on s’entend bien. Le poste de gardien est particulier. On travaille tous les jours ensemble et on se tire aussi vers le haut. »