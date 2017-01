PSG : Sans Aurier, Paris serait en tête balance Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Serge Aurier parti pour la Coupe d’Afrique des Nations, Daniel Riolo se régale. Le polémiste de RMC s’est fendu d’une nouvelle attaque sans pitié contre le latéral droit du PSG. Il trouvait déjà Thomas Meunier au-dessus de son concurrent ivoirien, et c’est désormais à l’heure où Paris possède trois points de retard derrière Monaco et Nice qu’une nouvelle vague de critique s’abat sur l’ancien toulousain. Pour Daniel Riolo, s’il y a bien un joueur qui a plombé la première partie de saison parisienne sur le plan défensif, c’est bien évidemment Serge Aurier.

« Le PSG a aujourd’hui trois points de retard sur Monaco. Tu n’as pas perdu ces trois points à cause de mauvais choix d’Emery. Tu perds à Toulouse à cause d’une boulette du latéral droit. Il fout le match en l’air. Thiago Silva et Marquinhos font n’importe quoi à Montpellier, pas aidés par Areola. On ne peut pas dire que c’est à cause de choix de l’entraîneur. Il n’allait pas sortir Thiago Silva et Marquinhos ? Non ? Ce que je lui reproche, oui, c’est d’avoir maintenu Aurier titulaire. Toulouse, c’est trois points pour sa gueule », expliqué ainsi le chroniqueur de RMC, qui fait référence à la double boulette pénalty et expulsion qui a précipité la chute du PSG au Stadium en septembre dernier.