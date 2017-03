PSG : Rothen conseille à Paris de se débarrasser de Verratti

Dans : PSG, Mercato.

A en croire l’agent de Marco Verratti, Donato Di Campli, le Paris Saint-Germain n’est pas à la hauteur des ambitions de l’Italien.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer une succession de réactions. Pendant que certains demandent au représentant de se taire, Jérôme Rothen, lui, s’en prend plutôt au milieu de terrain et à ses envies d’ailleurs. Remonté contre le joyau du PSG, l’ancien Parisien conseille au président Nasser Al-Khelaïfi de ne pas retenir son joueur.

« Pourquoi tu veux qu’il change d’agent ? Il valide forcément les propos de son agent. La stratégie de Marco Verratti, c’est d’aller ailleurs. Point final. On le ressent depuis le début de l’année, on le ressent avec cette sortie-là. Surtout après cet échec en Ligue des Champions, a insisté Rothen sur RMC. Au bout d’un moment, il faut se mettre d’accord, c’est le travail des dirigeants. Tu veux partir, ce sera tant. »

« Qu’il aille à Madrid ou Barcelone »

« Marco Verratti est un très bon joueur. Mais ce que j’ai vu contre Barcelone, c’est qu’il y a des joueurs importants au PSG, et que lui, il a failli comme d’autres. Lui plus que d’autres au niveau technique. Aujourd’hui, il a choisi d’aller voir ailleurs. Qu’il y aille, a-t-il conseillé. Et si on entend ce genre de propos, c’est qu’il manque une âme au PSG. Ces joueurs doivent un peu plus bander pour le PSG qu’ils ne le font ! Il n’a pas envie ? Qu’il aille à Madrid ou à Barcelone. » Reste à savoir si l’international italien partage vraiment l’avis de son agent.