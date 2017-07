PSG : Rencontre secrète à plus de 100ME entre Mbappé et Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

C'est la reprise de l'entraînement ce mardi au Paris Saint-Germain et aucune tête nouvelle ne sera présente. Mais dans les coulisses, le club de la capitale fait feu de tout bois, Antero Henrique ne comptant pas ses heures afin de réaliser un énorme mercato. Et si l'on en croit L'Equipe, le PSG travaille très activement sur un dossier qui pourrait être le coup de l'année.

En effet, après avoir abordé en mode diesel le cas Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a subitement mis le turbo, conscient que la signature de l'attaquant français de l'AS Monaco serait une opération monumentale. Et le PSG a fait fort, puisque Mbappé et son père ont récemment rencontré non seulement le directeur sportif parisien, mais également Nasser Al-Khelaifi, preuve de l'importance du sujet pour Paris. En effet, le patron qatari assiste rarement à ce genre de rendez-vous et en changeant ses habitudes pour le joueur monégasque, NAK a montré que ce dossier lui tenait à coeur.

Selon le quotidien sportif, la totalité des sujets sportifs a été évoquée lors de cette rencontre, notamment en matière de temps de jeu, de choix tactique, et même de composition d'équipe, Kylian Mbappé étant sensible au désir du PSG de faire signer Fabinho. Pour l'instant, ce rendez-vous n'a pas débouché sur des choses concrètes, mais la relation est nouée et Mbappé ne serait pas insensible à l'idée de jouer à Paris, sa ville. Pour l'instant, Paris n'a transmis aucune offre à Monaco, préférant attendre que le jeune attaquant se positionne clairement sur ses intentions. Mais Nasser Al-Khelaifi est déjà prêt à dégainer.