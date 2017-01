PSG : Rabiot remplaçant ? Emery a peur des cadres dénonce Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Longtemps blessé en fin d’année 2016, le milieu du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot aura fort à faire pour rattraper le temps perdu.

Pendant son absence, l’international français a vu le trio composé de Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi s’imposer à nouveau. Et compte tenu des performances encourageantes du PSG depuis la reprise, on voit mal Unai Emery changer ses plans. Pourtant, Daniel Riolo conseille à l’entraîneur parisien de s’affirmer auprès de ses cadres pour installer Rabiot dans son onze dès ce samedi (17h) à Nantes.

« Pour se replacer vraiment dans la course au titre, quel va être vraiment le dispositif au milieu ? J’ai été étonné de les voir gagner face à Rennes, mine de rien, que 1 à 0, après une première période vraiment très bonne, et une deuxième pas bonne. J’ai été surpris de ne pas voir Rabiot démarrer, alors que je pense qu’aujourd’hui c’est un joueur essentiel, surtout dans le jeu que veut Emery, dans un jeu de transition rapide », a commenté le consultant de RMC.

Emery l’a déjà fait avec Areola

« Pourquoi Rabiot n’est pas titulaire ? Est-ce qu’il le sera face à Nantes ? Est-ce qu'il a du mal à bouger les trois du milieu classique, parce que ça peut perturber certains statuts ? Emery doit se battre contre ça, a indiqué Riolo. Il a changé le gardien, il faut qu’il continue à faire des choix forts. » Avec un calendrier surchargé dans les prochaines semaines, Rabiot va sûrement bénéficier de quelques titularisations.