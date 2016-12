PSG : Puel nargue Paris avec son défenseur à 70 ME

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Quand les clubs anglais font monter les enchères, ça peut grimper très haut ! Nouvelle illustration avec Virgil van Dijk (25 ans), le défenseur central de Southampton.

Auteur d’un début de saison remarqué, l'international néerlandais a tapé dans l’oeil de plusieurs formations européennes dont le Paris Saint-Germain. Mais c’est surtout Manchester City qui fait le forcing pour s’attacher ses services. Le manager mancunien Pep Guardiola serait prêt à offrir 59 millions d’euros pour l’ancien joueur du Celtic Glasgow, sous contrat jusqu’en 2022. Mais d’après The Telegraph, les Saints auraient fixé la barre à 70 millions d’euros ! Une manière pour Claude Puel de refroidir les prétendants de son défenseur.

« Pour Virgil van Dijk, le prix sera le même pendant deux ou trois ans et il peut rester deux ou trois ans avec nous, a prévenu le coach de Southampton. C'est un joueur important pour nous, pour l'équipe, avec un bon esprit. Pour moi, aussi, avec José Fonte et Steven Davis, il est un capitaine de l'équipe parce qu'il a une bonne personnalité, un caractère fort, la qualité. C'est un joueur important pour nous et bien sûr il restera avec nous. » Effectivement, à ce prix, Van Dijk ne devrait pas bouger.