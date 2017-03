PSG : Pierre Ménès explique pourquoi c’est la honte pour Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il faisait clairement partie de ceux qui ne donnaient pas une once de chance au FC Barcelone. Et il n’était pas le seul en France. Résultat, Pierre Ménès a mangé son chapeau et il a sans mal reconnu son tort de ne pas avoir cru le club catalan capable d’effectuer cette fameuse « remontada ». Mais ce que le consultant de Canal+ tient clairement à préciser, c’est que si le Barça entre bien dans l’histoire, c’est surtout grâce à la faiblesse et aux incroyables cadeaux du PSG. Avec un contre son camp, deux pénaltys, un coup-franc et des bourdes à répétition, les joueurs parisiens ont offert ce succès sur un plateau à leur adversaire. Et c’est ça qui est incroyable pour Pierre Ménès.

« Ce que je ne pouvais pas prévoir - et que personne ne pouvait prévoir - c'est que le PSG allait livrer une copie aussi lamentable au Camp Nou. Si on analyse bien les six buts du Barça, on a quoi : le premier, erreur de Trapp. Le second, énorme erreur de Marquinhos. Le troisième, erreur de Meunier. Le quatrième, rien à dire, coup-franc superbe. Le cinquième, faute de Marquinhos et le sixième, toute l'équipe reste scotchée sur sa ligne. Et le pire, c'est que le Barça n'a même pas sorti un match énorme dans le jeu. Et ça fait drôle de dire ça, mais hormis les six buts, il ne s'est pas non plus créé beaucoup d'occasions. Je ne pensais pas le PSG capable d'encaisser quatre buts. Alors six, je n'en parle même pas. Surtout devant un Barça aussi peu inspiré, qui a joué avec un petit Iniesta, un petit Suarez et un très petit Messi. Seul Neymar et Rakitic ont joué à leur niveau. Umtiti aussi. Mais les Catalans n'ont pas eu à sortir un match dantesque. Il leur a suffi d'y croire », a confié le consultant de la chaine cryptée, pour qui le PSG n’est même pas tombé sur un grand Barça.