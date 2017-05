PSG : Pierre Ménès colle un tacle au clan Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Répondant mardi à la télé italienne, l'agent de Marco Verratti en a remis une couche sur le PSG, Donato Di Campli estimant que les dirigeants parisiens devaient faire du milieu de terrain transalpin le footballeur numéro 1 au sein du club de la capitale, autrement dit le plus gros salaire du Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas la première fois que le représentant de Marco Verratti colle la pression sur Nasser Al-Khelaifi en laissant toujours planer la menace d'un départ de son joueur du PSG. Une attitude et des propos qui agacent sérieusement Pierre Ménès.

Car pour le consultant de Canal+, Di Campli ne doit probablement pas voir toutes les rencontres jouées par Marco Verratti. « Sortir ça après son match à Nice c'est quand même gonflé. Il se remet en cause un jour ? (…) Verratti au Barça ? Pas sur ce qu’il a montré cette saison… », a lancé, via Twitter, Pierre Ménès, qui estime que Donato Di Campli et Marco Verratti sont complices dans cette histoire de petites phrases provocatrices.