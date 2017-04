PSG : Pepe au Paris SG cet été après le Real Madrid ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pepe n'a pas été prolongé par le Real Madrid, et le défenseur portugais de 34 ans semblait promis à un avenir en Chine, un accord avec le Hebei China Fortune ayant même été évoqué il y a quelques mois. Mais ce mardi, le quotidien Marca affirme que pour rester en course à une place dans l'équipe du Portugal pour le Mondial 2018, Pepe aurait décidé de faire encore un bout de chemin en Europe et donc de trouver un club susceptible d'être intéressé par son expérience au plus haut niveau.

Le quotidien sportif espagnol explique que l'agent de Pepe a été d'ores et déjà été contacté par deux formations de haut niveau, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Jorge Mendes, qui est le représentant de Pepe, aurait eu l'accord de ces deux formations pour négocier un contrat de deux ans, ce qui était l'exigence indispensable avant de commencer les discussions. Cependant, le défenseur portugais semble tout de même gourmand sur le plan du salaire, même si son statut de joueur libre est forcément un très gros avantage. Du côté du PSG, on devrait donc continuer à avancer dans le dossier Pepe, du moins si cette rumeur est véridique.