PSG : Pastore explique pourquoi Paris ne craint presque rien à Barcelone

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avec quatre buts d’avance, le PSG a en théorie de quoi voir venir avant son match retour face à Barcelone de mercredi. Oui mais en face, il s’agit du Barça, une équipe capable et habituée, surtout à domicile, de passer des cartons à ses adversaires. Ses deux dernières victoires l’ont été par plus de quatre buts d’écart (6-1 et 5-0). Paris est donc prévenu, mais Paris possède une arme secrète en Edinson Cavani. C’est ce qu’a révélé Javier Pastore, qui constate que peu importe si le PSG est dans sa meilleure forme ou pas, l’Uruguayen finit toujours pas trouver le chemin des filets. Et si c’était le cas cette semaine au Camp Nou, alors cela qualifierait quasiment les champions de France pour le tour suivant, puisque cela obligerait la bande à Lionel Messi à marquer à au moins six reprises. Une assurance tout risque.

« Jouer 90 minutes dans ce match, c'était fondamental pour moi, je suis content. Et de notre victoire aussi, qui a été difficile. On n'arrive pas à marquer rapidement. Mais on a Cavani qui marque toujours, qu'on joue bien ou mal. On sait qu'on a un grand buteur », a souligné le milieu de terrain argentin, qui fait partie de ces joueurs dont la qualité technique peut lui permettre d’alimenter Edinson Cavani dans les grands matchs.