PSG : Paris veut les « meilleurs joueurs » donc Draxler va rester

Recruté l’hiver dernier en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler n’a pas mis longtemps à s’imposer et faire l’unanimité dans la capitale. Efficace, altruiste et irréprochable sur le terrain, le capitaine de l’Allemagne lors de la dernière Coupe des Confédérations semble clairement partir comme un titulaire dans l’esprit d’Unai Emery. Malgré tout, l’arrivée de Neymar a redistribué les cartes en attaque et certaines rumeurs filtrent concernant l’ancien joueur de Schalke 04. Récemment, des intérêts de l’Inter Milan et du Barça ont été évoqués…

Interrogé par le journal L’Equipe, un proche de Julian Draxler écarte totalement la possibilité de quitter le PSG dans la dernière ligne droite du mercato. « Le PSG construit actuellement une équipe avec les meilleurs joueurs de la planète à chaque poste. Julian fait partie de ces joueurs et veut continuer d’en faire partie. Son transfert est inenvisageable » a commenté ce proche de l’international allemand. Si départ il y a en attaque pour faire de la place à Neymar, Lucas, Hatem Ben Arfa voire Angel Di Maria devraient plutôt être concernés.