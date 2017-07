PSG : Paris sait à quoi s'en tenir pour Alexis Sanchez

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Suite à la défaite du Chili en finale de la Coupe des Confédérations contre l'Allemagne dimanche (0-1), Alexis Sanchez va maintenant devoir faire un choix par rapport à son avenir. Avec le PSG en ligne de mire ?

Cet été, le club de la capitale française est bel et bien à la recherche d'un nouveau buteur de classe mondiale. Plusieurs noms circulent depuis quelques mois, d'Aubameyang à Aguero en passant bien entendu par Kylian Mbappé, mais c'est le dossier Alexis Sanchez qui refait actuellement surface. Selon le Dailystar, Paris n'a pas lâché l'attaquant chilien avec l'arrivée d'Antero Henrique au poste de directeur sportif, et pourrait même passer la vitesse supérieure dans les jours qui arrivent. Mais pour recruter l'ancien attaquant du Barça, à qui il reste un an de contrat à Arsenal, le PSG aura fort à faire puisque la Juventus est aussi en course, tout comme Manchester City.

Les Citizens en ont même fait une priorité estivale car Pep Guardiola rêverait de mettre son ancien attaquant en concurrence avec Gabriel Jesus. Et la présence de Claudio Bravo à City pourrait faire la différence. Grands amis, Alexis Sanchez et le gardien chilien aimeraient jouer dans le même club la saison prochaine. Pour rendre cette paire possible, Man City s'apprête à proposer 57 ME à Arsenal, ainsi qu'un salaire mensuel de 1,2 ME, alors que les Gunners lui propose une prolongation de contrat semblable. Pour s'attacher les services d'Alexis Sanchez, le PSG sait ce qu'il reste à faire, entre une offre colossale, un très gros salaire, et le recrutement de Claudio Bravo...