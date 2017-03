PSG : Paris n’est pas un grand club constate Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Très bavard pendant les trois semaines qui ont suivi le match aller, Thomas Meunier n’a pas fui ses responsabilités devant la presse après le 6-1 encaissé à Barcelone ce mercredi soir. Le défenseur belge, à la rue face à Neymar et qui a provoqué le pénalty du 3-0, ne se cherchait aucune excuse. Mais même si le PSG est désormais un habitué de la Ligue des Champions et des matchs à élimination directe, cette déculottée rappelle que l’équipe de la capitale n’est pas encore au niveau des meilleures équipes d’Europe selon l’ancien de Bruges.

« On a relevé la tête en deuxième mi-temps, avec plus d'envie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on devait réagir. Mais les buts qu'ils ont marqués, c'est inacceptable. Il faut vraiment mettre les choses au clair. Tu peux te qualifier en perdrant 5-1 et le but à ne pas prendre, on le prend. C'est vraiment incroyable. Dans l'histoire, personne ne l'a jamais fait. S'il y avait une équipe qui pouvait le faire, c'est bien le Barça. Le Barca n'avait rien à perdre, Il a joué le tout pour le tout. Au lieu de rivaliser, on s'est laissé victimiser. Ce n'était pas le pire de prendre un but très tôt. Hormis le fait de tomber contre une équipe qui avait des qualités immenses, on n'a pas été digne du PSG. On n'a pas vu le PSG de ces dernières semaines. On se devait d’aborder le match de manière beaucoup plus professionnelle et sereine, et c’est là qu’on voit qu’il manque un petit truc à Paris pour faire partie des gros comme le Bayern ou le Barça », a expliqué Thomas Meunier, persuadé que cette défaite va servir de leçon au club, même si cela commence à faire beaucoup de leçons après la grosse désillusion contre Manchester City la saison passée.