PSG : Paris fait deux offres à Monaco pour Mbappé

Cela chauffe sacrément dans le dossier Kylian Mbappé, et le PSG, à une semaine de la fin du marché des transferts, est passé au concret. Selon plusieurs sources et notamment Gianluca Di Marzio, Paris a proposé deux choix à l’ASM pour recruter l’attaquant français. Il s’agit d’une offre de transfert sèche à hauteur de 155 ME, ou bien d’une proposition conciliant 140 ME ainsi que Lucas. L’ailier brésilien serait ainsi « offert » à prix d’ami afin de remplacer Mbappé mais aussi d’alléger quelque peu l’effectif parisien, ce qui expliquerait ce montant réduit.