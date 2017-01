PSG : Paris et MU dans une lutte à 45 ME pour Moussa Dembélé

Malgré un gros forcing de Chelsea dans les derniers jours du marché des transferts, Moussa Dembélé ne devrait pas quitter le Celtic Glasgow dès cet hiver.

Il faut dire que le club écossais, bien conscient d’avoir déniché la perle rare en faisant venir le jeune attaquant français en fin de contrat à Fulham, ne le bradera clairement pas. Sa mise à prix est fixée à 45 ME, et aucun club n’aura sa chance en-dessous de ce prix, clament les dirigeants de Glasgow. De quoi aiguiser l’appétit de deux clubs européens selon Sara Menai, journaliste pour SFR Sport, qui suit le dossier de près.

Pour la journaliste, si Chelsea n’a pas voulu monter aussi haut, cela ne posera pas de problèmes à deux clubs pour cet été : le Paris Saint-Germain et Manchester United. Et le PSG a déjà pris les devants avec des contacts directs. Autant dire que la concurrence pourrait être sévère pour deux clubs qui ne lésinent pas sur les moyens quand il s’agit d’attirer un joueur dans leur viseur. Paris, qui avait laissé partir Dembélé en 2012 quand le club commençait à recruter à tour de bras en attaque, pourrait bien en payer le prix, cinq ans plus tard.