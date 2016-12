PSG : Paris est magique, Lo Celso est déjà sous le charme

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est ce samedi que les joueurs du Paris Saint-Germain reprennent le chemin de l'entraînement après moins de deux semaines d'une courte trêve hivernale. Cependant, Unai Emery devra encore se passer de ses joueurs sud-américains, à l'exception d'un seul, Giovani Lo Celso, qui était dès vendredi au Camp des Loges afin de découvrir les installations du PSG où il est arrivé six mois après avoir signé avec le club de la capitale.

Evoquant ses premiers sentiments après quelques jours à Paris, au PSG et au centre d'entraînement, Giovani Lo Celso est déjà enthousiaste. Lui qui a été installé dans les vestiaires entre Thiago Silva et Angel di Maria en a déjà plein les yeux. « La première impression de Paris que j'ai pu avoir est que c'est une ville magnifique, une ville grandiose. On m'a très bien accueilli ici, ce que je vois pour l'instant me plait beaucoup. Je suis heureux de me retrouver dans une des plus belles villes du monde. Le centre d’entraînement ? C’est un nouveau monde pour moi, et j'adore être ici. Je trouve le centre d'entraînement superbe. Tout le monde m'a très bien accueilli et m'a fait me sentir chez moi dès les premiers instants. Je suis conscient de rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe. Paris est un club ambitieux, qui a soif de victoires, c'est ce qui a attiré mon attention notamment. Il y a beaucoup de grands joueurs au Paris Saint-Germain, beaucoup d'internationaux. Et j'espère grandir comme joueur et comme personne ici à Paris », a confié le jeune joueur argentin sur le site du Paris Saint-Germain.