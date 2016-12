PSG : Paris cible un défenseur à 47ME pour le mercato d'été

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le mercato d'hiver n'a pas encore débuté, que déjà le Paris Saint-Germain semble s'activer sur celui de l'été 2017. En effet, selon L'Equipe, les dirigeants du PSG auraient d'ores et déjà décidé de s'offrir un défenseur central supplémentaire. Et le joueur en question aurait été déniché du côté de Southampton, club de Premier League entraîné depuis cette saison par Claude Puel. Il s'agit de Virgil Van Dijk, défenseur international néerlandais de 25 ans, qui s'est fait connaître sous le maillot de Groningue, puis du Celtic Glasgow, avant de rejoindre les Saints lors du mercato estival 2015 moyennant 13ME.

A priori, Virgil Van Dijk n'est pas destiné à rejoindre cet hiver le Paris Saint-Germain, mais on ne sait jamais et le quotidien sportif affirme que rien n'est définitivement acquis dans ce secteur de jeu. Reste que le Telegraph a annoncé lundi que les dirigeants de Southampton refuseraient toutes les offres pour leur défenseur néerlandais lors du mercato d'hiver. Et notamment celles des deux clubs de Manchester, intéressés également par Van Dijk dont la valeur serait désormais estimée à 47ME. De quoi faire réfléchir....