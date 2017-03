PSG : Paris a un énorme atout pour s'offrir Alexis Sanchez

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Même si on ne sait pas si Arsène Wenger restera aux commandes d'Arsenal la saison prochaine, le manager des Gunners paraît avoir une petite idée de ce que sera le prochain mercato du club londonien. Et selon le Times, qui croit que Wenger restera à son poste, deux joueurs ont déjà la certitude d'avoir un bon de sortie, il s'agit d'Alexis Sanchez et Mesut Ozil. Concernant l'Allemand, le manager français n'a aucune exigence, mais s'agissant de l'attaquant chilien il en va tout autrement. Et c'est ce qui fait clairement le jeu du Paris Saint-Germain.

En effet, Arsène Wenger aurait mis comme seule condition au départ d'Alexis Sanchez lors du prochain mercato qu'il parte de Premier League, Arsenal ne souhaitant pas renforcer Chelsea et Manchester City, qui sont déjà prêts à recruter l'attaquant des Gunners. Autrement dit, si Alexis Sanchez doit partir de Londres, ce sera en priorité pour le PSG pour peu que le club de la capitale fasse une offre, ce qui serait le cas si l'on en croit le quotidien anglais. Et de son côté le joueur chilien est lui aussi très tenté par le Paris Saint-Germain, ce qui va évidemment faciliter les choses...