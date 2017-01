PSG : Paris a trouvé le nouveau Motta à Naples

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

En fin de saison, Thiago Motta l’a déjà fait savoir, il quittera le PSG pour continuer sa carrière ailleurs ou bien raccrocher les crampons.

Un choix respectable et respecté par le champion de France, qui lui prépare des adieux en bonne et due forme, et cherche désormais son remplaçant. Le nom de Jorginho est passé sur le devant de la pile affirme TMW, qui évoque des discussions déjà en cours entre le club de la capitale et Joao Santos, l’agent du Brésilien naturalisé Italien, comme Thiago Motta.

Ce milieu défensif est devenu une référence en deux saisons pleines à Naples, et possède même une fiche de statistiques assez intéressantes quand on sait à quel point le PSG aime bien taquiner le ballon. Jorginho est en effet le joueur qui touche en moyenne le plus de ballons par match de toute la Serie A, avec 90 touches par rencontre. De quoi faire de l’international italien un joueur fait pour le PSG, même si avec un contrat allant jusqu’en 2020 et une valeur estimée à 21 ME, faire craquer Naples sur ce dossier ne sera pas forcément aisé.