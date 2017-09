PSG-OL : Critiqué, Bruno Genesio reçoit le soutien d'Unai Emery

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Interrogé sur l'Olympique Lyonnais avant la rencontre de dimanche contre le Paris Saint-Germain, Unai Emery a complimenté la troupe de Bruno Genesio.

Avant de s’affronter en Ligue 1, le PSG et l'OL sont dans des dynamiques différentes. Alors que le club de la capitale française a gagné tous ses matchs avec la manière depuis le début de la saison, le club lyonnais n'a pas perdu, mais peine à réaliser de grandes performances. Autant dire que Paris dispose donc du statut de grand favori contre Lyon dans un premier match test pour la troupe d'Unai Emery, qui respecte l'équipe rhodanienne et son entraîneur, malgré les critiques subies.

« Lyon ? Ils ont changé quelques joueurs, ils ont acheté des jeunes. C'est une équipe qui joue bien avec le ballon et qui aime la possession. Ils sont rapides sur la transition dans le secteur offensif. Avec tout le respect que j'ai pour le club, nous jouons pour gagner, faire plaisir à nos supporters. Ils ont 11 points, ils sont derrière nous. Ils ont démontré de très bonnes qualités, ce sera encore une fois un test pour nous, mais comme tous les matchs finalement. Genesio ? J'ai un énorme respect pour tous les entraineurs du monde. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est faux. J'écoute, je regarde tous les coachs. Je connais l'OL, l'équipe qui a gagné plein de trophées, et qui était tout le temps qualifiée en coupe d'Europe. Je connais aussi l'OL de la saison dernière. J'ai beaucoup de respect pour Bruno Genesio car il a fait une bonne saison en Ligue Europa l'an dernier même si en championnat ça a été plus difficile pour eux », a lancé, en conférence de presse, Emery, qui n'abordera donc pas le match contre l'OL avec dilettante, surtout que Lyon a déjà fait chuter le PSG avec Genesio en février 2016 au Parc OL.