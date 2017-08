PSG : Oblak fait patienter Paris jusqu’en 2018

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déçu des performances d’Alphonse Areola et Kevin Trapp la saison dernière, le Paris Saint-Germain a envisagé de recruter un gardien cet été.

Rapidement, le nom de Jan Oblak (24 ans) est arrivé tout en haut de la short-list du club francilien, visiblement prêt à miser gros sur ce dossier. En effet, le portier de l’Atlético Madrid est disponible contre 100 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Pas de quoi effrayer le vice-champion de France. Seulement voilà, le Slovène a décidé de rester sous les ordres de Diego Simeone cette saison.

« J'y suis et j'y serai jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le coéquipier d’Antoine Griezmann. Après, je ne sais pas, nous verrons. On ne sait jamais, les choses changent parfois d'un jour à l'autre… Mais là, j'y suis, et j'y suis heureux ! Je le répète, je vais rester au moins une saison de plus. J'espère que nous réaliserons une bonne saison. » Rappelons que le PSG s’est ensuite tourné vers l’Espagnol Pepe Reina (35 ans), que Naples tente de conserver.