PSG : Neymar est en L1, José Anigo dit merci à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Pendant l’été assez chaud en France sur le plan du marché des transferts, et ce n’est pas fini, José Anigo en a discrètement profité pour retrouver un travail en Grèce, où il est désormais entraineur de Levadiakos. L’ancien joueur, entraineur et dirigeant de l’OM continue néanmoins de suivre l’actualité du football français, et sur RMC, il a été invité à réagir au transfert de Neymar, qui parvient à diviser, notamment au sein de la France bien-pensante.

« Je dois être le seul marseillais content de l’arrivée de Neymar (rires). Même si je reste un fou de l’OM, le fait qu’il soit au PSG est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. Je ne comprends pas la polémique autour de ce transfert. On s’en fiche! On a enfin un championnat de haut niveau cette année », a expliqué José Anigo, persuadé que Neymar va illuminer la Ligue 1 de son talent, et que personne ne pourra s’en plaindre au final.