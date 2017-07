PSG : Neymar à Paris, l’aveu du président du Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La tendance continue à être favorable en ce qui concerne le transfert de Neymar au PSG, même si cela va forcément prendre du temps à se finaliser vu l’ampleur de la transaction. En tout cas, du côté du FC Barcelone, on n’affirme clairement plus que le Brésilien restera « à 200 % » comme c’était le cas il y a moins de deux semaines. Au contraire, même le patron du club catalan reconnaît que, s’il compte bien conserver un tel joueur toujours sous contrat, il ne pourra pas s’opposer à son transfert si les conditions sont remplies par le PSG.

« Vous le savez, Neymar fait partie de nos meilleurs joueurs. Et donc nous ne voulons pas le perdre. On veut qu'il reste chez nous. Il a encore quatre ans de contrat, donc il n'y a rien à dire. Son départ est possible, comme vous le savez, les joueurs décident s'il veulent partir, ils en ont la possibilité », a expliqué Josep Maria Bartomeu à l’Associated Press. Un aveu clair et net sur le fait que l’avenir de Neymar dépend principalement de lui, et aussi du bouclage de l’opération par le Paris Saint-Germain. Deux évènements qui pourraient bien s'accomplir prochainement.