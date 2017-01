PSG : Monaco est meilleur que Paris, Thiago Silva confirme

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Thiago Silva, capitaine du PSG, après le nul contre Monaco (1-1) : « C'est dommage... Prendre ce but à la fin du match, c'est très difficile. Quelqu'un doit sortir sur le tireur, mais Bernardo frappe très bien entre plusieurs joueurs, et c'est dur pour Areola car il y a du monde devant lui. Sur un match comme ça, on doit faire mieux car ce n'est pas un bon résultat pour nous ce soir. Mais Monaco, c'est la meilleure équipe en France en ce moment. Ils jouent très bien. Ce sera dur de revenir sur eux dans la course au titre. On doit encore travailler, et gagner à nouveau, et ce dès mercredi contre Rennes en Coupe de France », a-t-il déclaré sur Canal+.