PSG : Meunier ne s'enflamme pas, mais il sent bien le coup face au Barça

Thomas Meunier (défenseur du PSG après la victoire à Bordeaux) : « Si c’est la meilleure des préparations avant de recevoir Barcelone ? Je pense bien, oui. On a été efficace offensivement face à une équipe en forme, mais aussi efficace derrière. On a eu un jeu assez varié, des constructions, des combinaisons, on a vu un très bon PSG ce soir. Si la hiérarchie est modifiée avec Aurier ? Au PSG, il n’y a pas de hiérarchie. On se donne tous à 100% à l’entraînement et en match. La concurrence est super saine. C’est du 50)50, le coach fait ses choix. Comment je sens le match du Barça ? Bien, on a des qualités un peu similaires avec de la possession de balle, des individualités qui peuvent faire des différences. On a toutes nos chances ».