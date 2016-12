PSG : Mercato, erreurs, titre, Di Maria, Al-Khelaïfi s’explique

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Habitué à passer les fêtes de fin d’année au chaud au classement et sans véritables inquiétudes pour le reste de la saison, Nasser Al-Khelaïfi va avoir beaucoup plus de travail que prévu en ce mois de janvier, avec plusieurs recrues attendues, un énorme choc qui va arriver vite contre le FC Barcelone, et un classement à redresser en Ligue 1. Dans les colonnes du Parisien, le président du PSG s’est longuement expliqué sur les sujets chauds du moment, évoquant en premier lieu les éventuels ratés de l’été, et le mercato à venir.

« Quand on réfléchit au mercato avec le coach et Patrick Kluivert, on ne pense qu'au club. Emery m'a dit une chose très juste qui est ma vision depuis toujours : « Quand on fait une erreur, il vaut mieux essayer de la corriger que de vivre avec. » Donc, si nous avons fait des erreurs, on va essayer de les corriger. La porte n'est pas fermée », a expliqué le président parisien, qui a toutefois fait comprendre qu’il ne changerait pas toute l’équipe en janvier, loin de là. Mais il faut visiblement redonner un coup de pouce à Paris, pour aller chercher un titre que NAK ne voit pas lui échapper.

« Et ne pas être champion, ce n'est pas une option que j'envisage. On a les joueurs, l'entraîneur et les supporteurs pour être champion. Il n'y a aucune raison de ne pas l'être. On le sera », a prévenu le dirigeant qatari, qui est également revenu sur l’un des dossiers chauds, avec la méforme quasiment permanente d’Angel Di Maria.

« Il a beaucoup joué depuis le début de l'année. Il a disputé la Copa America, il est revenu blessé, il a perdu confiance, ce n'était pas facile pour lui. Bien sûr, on en attend plus. L'équipe a besoin de lui à un meilleur niveau. On a besoin de lui à 100 %, mais c'est aussi le cas d'autres joueurs. Angel est un joueur de classe mondiale, je suis sûr qu'il sera très important lors de notre seconde partie de saison », a assuré Nasser Al-Khelaïfi, qui sait que le recrutement de Julian Draxler est aussi un moyen de mettre la pression sur l’attaquant argentin, mais aussi sur ses coéquipiers.